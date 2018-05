Leipzig

In Leipzig-Reudnitz haben mehrere Zeugen am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Die Polizei erhielt gegen 20.30 Uhr einen ersten Anruf. Der Zeuge berichtete, dass er beim Überholen beinahe von einem Fahrzeug gerammt wurde, das unvermittelt nach links gezogen sei.

Der Anrufer gab an, den Fahrer, den er für betrunken hielt, seither zu verfolgen. An der Kreuzung Mecklenburger Straße und Brandenburger Straße versuchte der Zeuge mit anderen, den Betrunkenen am Weiterfahren zu hindern. Dieser habe sich davon nicht aufhalten lassen. Kurz danach fuhr der 50-Jährige gegen einen Bordstein. Andere Autofahrer nutzen die Gelegenheit und blockierten das Fahrzeug des Betrunkenen schließlich mit den eigenen Wagen.

Beim Eintreffen stellte die Polizei bei dem 50-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest. Später wurde ihm der Führerschein entzogen.

thiko