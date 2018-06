Leipzig

Am Sonntagvormittag hat ein Unbekannter einen brennenden Zigarettenstummel in ein haltendes Auto mit einem Kleinkind in Leipzig geschnipst. Daraufhin kam es zwischen Fahrer und Vater zu einer körperlichen Auseinandersetzung, so die Polizei.

Der 35-jährige Vater wollte mit seiner Eineinhalbjährigen Tochter einen Ausflug machen und stellte seinen Wagen in zweiter Reihe in der Virchowstraße neben das Auto seiner Frau, um etwas umzuladen. Die kleine Tochter wartete bereits auf dem Rücksitz als ein anderer Verkehrsteilnehmer vorbeifuhr und sein Beifahrer einen Zigarettenstummel aus dem Fenster warf. Dieser flog in das offene Fenster auf den Rücksitz zwischen die Beine des Mädchens.

Der Vater schrie dem Davonfahrenden hinterher, stieg in seinen Wagen und folgte dem Fahrzeug. An der Ampelkreuzung zwischen Max-Liebermann-Straße und Virchowstraße holte der 35-Jährige den Wagen ein und wollte den Beifahrer zur Rede stellen. Der Beifahrer trat den Vater als dieser die Autotür öffnete. Dann sprang er aus dem Auto und zog dem 35-Jährigen an den Haaren. Bei der Auseinandersetzung zerriss das T-Shirt des 35-Jährigen und er erlitt einige Schürfwunden. Nun ermittelt die Polizei gegen den Beifahrer wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

dei