Zigarettenautomat in Leipzig-Eutritzsch aufgesprengt

Leipzig. Ein unbekannter Täter hat in der Berliner Straße Leipzig-Eutritzsch einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und eine noch nicht bezifferbare Menge an Schachteln gestohlen. Laut Polizei verursachte er in der Zeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, mittels Pyrotechnik eine Explosion an dem Gerät. An die Geldkassette gelangte er jedoch nicht.

Ein 30-Jähriger hatte die Beamten verständigt, die nun die Ermittlungen aufgenommen haben. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar.

Zu einer ähnlichen Tat kam es in Naunhof, dort wurde ein Fahrkartenautomat gesprengt.

luc