Zigarettenautomat in Leipzig gesprengt – Passanten bedienen sich

Leipzig. Dreiste Passanten sollen sich in Schönefeld-Abtnaundorf am Inhalt eines Zigarettenautomaten bedient haben, nachdem dieser von Unbekannten gesprengt wurde. Mehrere Täter hatten das Gerät in der Paul-Heyse-Straße am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 21.45 Uhr mit Pyrotechnik zerstört, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die herumliegenden Zigarettenschachteln sammelten daraufhin Passanten ein und steckten sie sich in die Taschen. Das hätten Zeugen berichtet, so ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de.

Als die Beamten eintrafen, war von Tätern und Tabak keine Spur mehr. Auch die Zigarettensammler waren über alle Berge – sie machten sich streng genommen ebenfalls strafbar. Es stehe der Verdacht der Fundunterschlagung im Raum, so der Sprecher. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt.

Von nöß