Leipzig

Es war am 12. November 2015, als vermummte Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag Gaststätten, Spielotheken, Keller und Büros in der Eisenbahnstraße stürmten. Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren gegen organisierte Rauschgiftkriminalität. Eine Razzia, der mittlerweile etliche folgten. Doch diese hat nun, zweieinhalb Jahre später, ein Nachspiel. Aufgrund der noch immer nicht beglichenen Gebäudeschäden, die bei dem Einsatz entstanden sind, will die Eigentümerin die Polizei verklagen.

Kostenvoranschlag für 16 beschädigte Türen

„Bei dieser Razzia sind in meinem Haus Eisenbahnstraße 30 erhebliche Schäden entstanden und eine Regulierung mit der Polizei ist immer noch nicht möglich“, berichtet Eigentümerin Dagmar Willms. Mitte Dezember 2015 hatte sie über einen Bevollmächtigten einen Kostenvoranschlag für die Instandsetzung über 8186,08 Euro an die Polizeidirektion Leipzig geschickt – unter anderem für insgesamt 16 beschädigte Türen. Die Behörde verlangte zunächst bestimmte Nachweise, etwa über die Eigentümereigenschaft. Danach, so hieß es in einem Antwortschreiben vom Januar 2016, würde die Polizei im Rahmen ihrer Einstandspflicht über die Kostenübernahme entscheiden. Abschließend erging der Hinweis: „Bei der Schadensregulierung ist der Geschädigte nicht schlechter aber auch nicht besser zu stellen als vor dem Schadensereignis.“

Auch „United Tribuns“ zeitweise im Haus

Ein Punkt, an dem sich ein bis heute nicht beigelegter Streit entzünden sollte. Willms spricht von einem „unglaublichen Gerangel“ und einer „grotesken Verzögerungstaktik“, die sich nun entwickelt habe, sie sei „fassungslos ob der Willkür, die hier an den Tag gelegt wird“. Auch auf ihr Angebot, dass die Polizei mit eigenen Handwerkern die Schäden beseitigen solle, sei man überhaupt nicht eingegangen. Dabei hat sie bei späteren Razzien – in dem fraglichen Gebäude zog zeitweise auch die Streetgang „United Tribuns“ ein – durchaus gute Erfahrungen gemacht. „Da wurden Schäden anstandslos beglichen“, räumt sie ein.

Polizei folgt Schadenersatzforderung nicht

Nur bei diesem einen Großeinsatz von Spezialkräften gehen die Meinungen auseinander. „Die Höhe der Schadensersatzforderung, welche durch die von der Maßnahme betroffene Eigentümerin anhand des Kostenvoranschlages einer Tischlerei in Rechnung gestellt wurde, weist einen Betrag aus, dem die Polizeidirektion Leipzig nicht folgt“, teilt Behördensprecherin Maria Braunsdorf auf LVZ-Anfrage mit. „Unter anderem umfasste der Kostenvoranschlag Reparaturkosten für Türen, die der Polizei nicht anzulasten sind. Durch den Polizeieinsatz entstanden an zehn Türen Schäden unterschiedlichen Grades. Die Hauseigentümerin indes stellte Kosten für die Reparatur von 16 Türen in Rechnung.“ Hinsichtlich des Abzugs mit Blick auf die Nutzungsdauer beziehungsweise des Abzugs „Neu für Alt“ gebe es unterschiedliche Auffassungen, erklärt Braunsdorf. „Dabei spielen Faktoren wie Material, Qualität der Verarbeitung, Beanspruchung und Pflegezustand eine Rolle. Diese Auffassungen kommen im konkreten Fall nicht übereinander.“ Man habe eigene Kostenberechnungen, unter anderem über eine gängige Lebensdauer- und Zeitwerttabelle vorgenommen.

Rechnungen nicht mehr vorhanden

Einem Schreiben von Willms Anwältin zufolge näherte man sich zumindest hinsichtlich der Anzahl der beschädigten Türen inzwischen an, verlange aus Kulanz nur noch für elf Türen Schadenersatz – insgesamt 5885,23 Euro. Doch auch das akzeptiert die Polizei nicht. „Nachweise zu Anschaffungskosten und Ausstattung der in Rede stehenden Türen wurden nicht vorgebracht, dem vorgetragenen Zeitwert kann daher nicht gefolgt werden“, heißt es in einem Behördenschreiben vom Mai 2018. „Im Rahmen der Einstandspflicht für den durch die Polizei verursachten Schaden wird die Polizeidirektion einen Schadenersatzbeitrag in Höhe von 3905,23 Euro leisten.“

Dagmar Willms will es dabei nicht bewenden lassen. „Das Objekt wurde nach einem massiven Brand 2004 in dem durch den Polizeieinsatz beschädigten Bereich komplett saniert“, sagt sie, Rechnungen seien jedoch nicht mehr vorhanden. „Ich nehme das angebotene Geld unter Vorbehalt, die restliche Summe klage ich ein.“

Pächter wollte aufschließen

Ihre Anwältin moniert schließlich auch, dass die erheblichen Schäden durch einen „unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt“ entstanden seien. Immerhin habe der Inhaber der Geschäftsräume und der Gaststätte bei der Razzia den Einsatzkräften angeboten, alle Räumlichkeiten mit seinen Schlüsseln zu öffnen. „Das Angebot des von der polizeilichen Maßnahme betroffenen Pächters, die Polizei durch die Räume seiner Lokalitäten zu führen, war aus einsatztaktischen Gründen nicht geboten“, erklärt die Polizeisprecherin. Doch dieses Vorgehen dürfte generell bei Razzien der Fall sein, nicht nur in der Eisenbahnstraße – Stichwort: Tatverdacht.

Von Frank Döring