Dresden/Leipzig

Zollbeamte haben in einer Shisha-Bar im Leipziger Zentrum 33 Kilogramm Tabak für Wasserpfeifen sichergestellt. Der Steuerschaden belaufe sich auf etwa 1600 Euro, gab das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag bekannt. Der Tabak wurde in Plastikbeuteln und Dosen aufbewahrt. Keines dieser Behältnisse sei mit einem gültigen Steuerzeichen versehen gewesen.

Außerdem stellten die Zöllner bei dem Einsatz am Dienstag fest, dass in dieser Bar aus Originalbehältern einzelne Teilmengen verkauft wurden. Das stelle einen Verstoß gegen den Verpackungszwang dar und könne ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro nach sich ziehen, hieß es. Genauere Angaben zur Shisha-Bar machte die Behörde nicht.

Von LVZ