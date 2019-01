Leipzig

Diese Jacken hatten es in sich: Gleich mehrmals hat der Zoll am Flughafen Leipzig Bekleidung sichergestellt, die als Schmugglerversteck diente. Wie Heike Wilsdorf vom Hauptzollamt Dresden am Donnerstag berichtete, filterten die Beamten in den zurückliegenden Tagen aus der Fülle täglich zu kontrollierender Luftfrachtsendungen insgesamt acht Pakete heraus, die alle Jacken enthielten. Aufgegeben wurde die Fracht in Italien, bestimmt waren die Pakete für diverse Empfänger in Großbritannien. „Jeden Tag kam eine Jackenlieferung aus Italien, die jeweils zwischen fünf und sieben Jacken enthielt“, so Wilsdorf.

60 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt

Doch die Mode diente lediglich dazu, möglichst unbemerkt Rauschgift über Landesgrenzen zu bringen. So fanden die Zöllner in jeder Jacke ein mit schwarzer Folie umhülltes Päckchen mit Cannabis. Und das nicht zu knapp: Bis zu acht Kilogramm kamen pro Sendung zusammen. Insgesamt beschlagnahmte der Zoll somit rund 60 Kilogramm Cannabis. Die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Drogenschmuggel hat nun das Zollfahndungsamt in Dresden übernommen.

Von F. D.