Leipzig. Aufgrund eines herrenlosen Gepäckstücks in einem Regionalzug kam der Bahnverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz am Donnerstagnachmittag zeitweise zum Erliegen. Mitarbeiter hatten den Gegenstand gegen 16.20 Uhr bemerkt und brachten den Zug am Haltepunkt Paunsdorf zum Stillstand. Die Passagiere verließen den Wagen und mussten ihre Fahrt mit der Straßenbahn fortsetzen.

Die zuständige Bundespolizei sicherte den Einsatz vor Ort ab, erklärte deren Sprecher in Leipzig, Jens Damrau. In der Folge verkehrten die Züge in beiden Richtungen mit Einschränkungen. Entschärfer wurden angefordert, um das Gepäckstück zu untersuchen. Die Spezialisten der Bundespolizei nahmen die Tasche in Augenschein. Diese enthielt lediglich Kleidung. 18.20 Uhr war der Einsatz beendet. Die Züge konnten wieder rollen.

joka