Zusammenstoß zweier Radfahrer – Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Leipzig. Am Mittwochabend ist ein 19-Jähriger auf seinem Fahrrad mit einer anderen Radfahrerin in Leipzig-Lindenau zusammengeprallt. Als er dabei mit seinem Bein in ihr Vorderrad geriet, stürzte die Frau. Sie musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei hatte der junge Mann gerade die Angerbrücke überquert, als er von der herannahenden Straßenbahn überrascht wurde. Daraufhin habe er vor Schreck beschleunigt und die 24-jährige Radfahrerin übersehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

vm