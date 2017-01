Leipzig. Drei Unbekannte haben am Montagmorgen zwei 13-Jährigen auf ihrem Schulweg aufgelauert und den beiden Mädchen gedroht. Wie die Polizei mitteilte hatten die Täter die Mädchen auf der Eulaer Straße in Kitzscher umringt und die beiden hin und her geschubst. Sie drohten ihnen mit Schlägen, falls sie ihre Mobiltelefon nicht herausgeben sollten.

Aus Angst gab eines der Mädchen ihr Smartphone den Tätern. Die Angreifer liefen anschließend davon, die Mädchen gingen zur Schule und informierten von dort aus die Polizei. Nach Angaben der beiden Bedrohten waren die Täter zwischen 17 und 19 Jahren alt und trugen dunkle Kleidung. Einer der Jugendlichen hatte während des Überfalls gesprochen. Ihn beschrieben die Mädchen als den größten der drei. Er trug ein rot-schwarzes Basecap mit einem Bullen drauf und sprach deutsch mit Akzent. Die anderen beiden Täter waren laut der Mädchen etwa 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kapuzenpullover.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, wenden sich an das Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, in 04552 Borna (Tel. 03433 2440).

nqq