Leipzig

Zwei 18-Jährige haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in einen Supermarkt und anschließend in eine Bäckerei einzubrechen. Mit Steinen und Fußtritten wollten sie nach Angaben der Polizei gegen 3.20 Uhr die Türen zu den beiden nebeneinander liegenden Geschäften in der Lützner Straße in Leipzig-Schönau öffnen. Die Tür zum Supermarkt hielt ihren Versuchen stand, diejenigen der Bäckerei zerbarsten. Zum Einbruch kam es dennoch nicht mehr. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Polizei verständigt. Beide Jugendliche flohen, konnten jedoch kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Diese ermittelt nun.

Von soa