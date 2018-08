Leipzig

Nach Zusammenstößen mit Fahrradfahrern in Leipzig sind am Dienstag zwei Autofahrer vom Unfallort geflohen. Das teilte die Polizei mit. In beiden Fällen zogen sich die Radfahrer leichte Verletzung zu.

Die erste Kollision ereignete sich am Vormittag gegen 9.45 Uhr. Einem 28-jährigen Fahrradfahrer wurde an der Kreuzung Hermann-Liebmann-Straße und Konradstraße die Vorfahrt genommen. Der 28-Jährige konnte zwar rechtzeitig bremsen, stürzte dadurch aber. Der Autofahrer entschuldigte sich kurz durch das offene Fenster und fuhr weiter. Laut dem Unfallopfer war der ungefähr 30-jährige Mann mit dunklen Haaren in einem silbernen Auto unterwegs.

Am Nachmittag kurz nach 17 Uhr kam es dann zu einem Unfall in Leipzig-Eutritzsch. Ein Audifahrer übersah einen 58-jährigen Mann auf seinem E-Bike, als er von der Coppistraße rechts in die Heinrich-Budde-Straße einbiegen wollte. Der Radfahrer kam von hinten und wollte gerade die Kreuzung überqueren. Es kam zur Kollision, bei der der 58-Jährige stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun nach beiden Autofahrern wegen Fahrerflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder der Identität der Unfallverursacher nimmt die Verkehrsinspektion in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter der (0341) 25 52 85 1 entgegen.

thiko