Leipzig. Erneut haben in Leipzig Autos gebrannt. In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr um 5.47 Uhr in die Volckmarstraße in Reudnitz gerufen. Dort stand ein Auto in Flammen, ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt, wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum gegenüber LVZ.de hieß. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar.

luc