Zwei Autos in Leipzig-Südvorstadt ausgebrannt

Leipzig. In der Südvorstadt sind in der Nacht zu Samstag zwei Autos abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen kurz vor vier Uhr in die Paul-Gruner-Straße gerufen. Dort standen bereits ein Mercedes und ein VW in Flammen, einer brannte im Front-, der andere im Heckbereich. Auch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte die Wagen nicht mehr retten.

Laut Polizei hatte eine Anwohnerin zuvor einen lauten Knall gehört. Als sie daraufhin das Haus verließ, sah sie die brennenden Autos und rief die Polizei. Personen fielen ihr aber nicht auf.

luc