Leipzig. Vor einer Kfz-Werkstatt im Leipziger Stadtteil Neulindenau sind in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brannte zunächst gegen 1.15 Uhr ein Peugeot-Transporter, der auf dem Parkplatz in der Schomburgkstraße abgestellt war. Das Feuer griff auf einen daneben abgestellten BMW über und beschädigte diesen schwer. Der Transporter brannte vollständig aus.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus Zur genauen Ursache ermittelt derzeit die Kripo. Beide Fahrzeuge seien zur weiteren Untersuchung abgeschleppt worden, so ein Polizeisprecher. Unter einem der Wagen sollen laut Zeugen brennende Würfel gefunden worden sein, die Grillanzünder ähneln. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Ein Transporter und ein Pkw brannten in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Schomburgkstraße in Leipzig aus. Fotos: Holger Baumgärtner Zur Bildergalerie

Zu einem weiteren Brand musste die Feuerwehr bereits am Nachmittag kurz nach 17 Uhr in die Reclamstraße in Neustadt-Neuschönefeld ausrücken. Hier brannte eine Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Comeniusstraße vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste das Gebäude belüften. Laut Polizei wird von Brandstiftung ausgegangen.

nöß