Leipzig

Zwei Balkonbrände in Leipzig sind in der Nacht zum Donnerstag unter Kontrolle gebracht worden. In der Scherlstraße im Zentrum-Ost hatte eine 45-jährige Frau laut Polizei am Mittwoch angezündete Teelichter auf dem Balkon stehenlassen, als sie ihre beiden Kinder ins Bett brachte. Die Flammen sprangen von einem Rattantisch auf Mobiliar und schließlich auf die Wohnung über. Eine 41-Jährige Nachbarin bemerkte den Brand und informierte neben der Mutter um 23.10 Uhr auch die Feuerwehr.

Bei den Löscharbeiten mussten die Kameraden feststellen, dass das Kinderzimmer vollständig zerstört worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch sowohl die dreiköpfige Familie samt Katze als auch die übrigen Bewohner das Haus bereits unverletzt verlassen. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Brand rechtzeitig gelöscht

Auch am Floßplatz im Zentrum-Süd stand kurze Zeit später ein Balkon im Dachgeschoss in Flammen. Das Feuer war nach einer Party von einer aus Paletten und Kissen gebauten Sitzecke auf den angrenzenden Dachstuhl übergegangen. Ein 85-jähriger Nachbar bemerkte zunächst den Brandgeruch und sah schließlich, wie Feuerfunken und Glut vom Dach fielen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen ein Uhr morgens hatten die übrigen Anwohner das Haus bereits verlassen. In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte niemanden an. Das Feuer brachten die Kameraden laut Polizei schnell unter Kontrolle, sodass die Anwohner noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten und niemand verletzt wurde. Auch der Brandort ist bewohnbar geblieben. Während des Einsatzes war der Floßplatz in startauswärtiger Richtung gesperrt. Die Polizei ermittelt wie im ersten Fall wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von anzi