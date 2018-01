Zwei Fahrradfahrer werden bei Unfällen mit Autos in Leipzig verletzt

Leipzig. In Leipzig haben sich am Donnerstagnachmittag zwei Unfälle ereignet, bei denen Radfahrer verletzt worden. Das geht aus Meldungen der Polizei hervor.

Der erste Unfall geschah demnach gegen 15 Uhr in Plagwitz. Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr von einem Grundstück auf die Nonnenstraße und übersah dabei einen Fahrradfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Die beiden stießen zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich der 49-jährige Radfahrer so, dass er ins Krankenhaus musste. Außerdem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zum zweiten Unfall kam es kurz nach 18 Uhr auf dem Leipziger Innenstadtring. Ein 25-jähriger Autofahrer wollte gerade vom Martin-Luther-Ring nach rechts in die Karl-Tauchnitz-Straße abbiegen, als er mit einer Fahrradfahrerin zusammenstieß. Die 40-Jährige fuhr auf der falschen Straßenseite und wollte diese gerade wechseln. Bei dem Unfall zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu, die ambulant versorgt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro.

thiko