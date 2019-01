Leipzig

Am Mittwoch sind laut Polizei gleich zwei Fußgänger beim Überqueren der Straße von Autos erfasst worden. Im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher trat früh ein 25-Jähriger hinter einem geparkten Auto auf die Fahrbahn und achtete dabei nicht auf den fließenden Verkehr. Eine 67-jährige Fahrerin erfasste ihn, als sie gerade auf Höhe der Windorfer Straße 104 in Richtung Dieskaustraße unterwegs war.

Der Fußgänger verletzte sich schwer, sodass zwei Zeugen zunächst Erste Hilfe leisten und dann Notarzt sowie Polizei rufen mussten. Er wurde anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Auf der anderen Seite der Stadt wollte eine 32-Jährige am Abend über die Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg laufen, als sie angefahren wurde. Sie wurde verletzt, sodass sie in einer Klinik ambulant behandelt werden musste.

Ihren Angaben zufolge soll der Fahrer zunächst angehalten haben, um dann weiter stadtauswärts zu fahren. Er soll in einem schwarzen VW Polo mit Leipziger Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von LCL