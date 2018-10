Leipzig

Am Dienstagabend sind bei einem Feuer in Leipzig-Rückmarsdorf zwei Gartenlauben völlig zerstört worden, eine dritte wurde beschädigt. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de hieß, wurden zudem zwei Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Erste Meldungen über den Brand in der Anlage „Gartenfreunde West“ in der Merseburger Straße liefen um 21.27 Uhr bei der Polizei ein. Das Feuer war in einer der Lauben ausgebrochen und hatte dann auf zwei weitere übergegriffen. Die Brandursache ist noch unklar.

Von luc