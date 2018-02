Zwei Geldkassetten und mehrere Geldbörsen aus Leipziger Praxis gestohlen

Leipzig. In den frühen Dienstagabendstunden hat ein Unbekannter zwei Geldkassetten sowie Bargeld aus den persönlichen Portemonnaies der Mitarbeiter einer Physiotherapiepraxis in der Leipziger Gletschersteinstraße gestohlen. Der Täter war während der Behandlungszeit unbemerkt in die Praxisräume eingedrungen, so die Polizei am Mittwoch. In den Kassetten befanden sich neben Bargeld mehrere Schlüssel für die Praxis.

Während des Diebstahls behandelten zwei Therapeutinnen ihre Patienten und bemerkten die Tat erst nach Ende der Termine. Nun ermittelt die Polizei.

dei