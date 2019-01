Markranstädt

Für eine Quesitzer Familie hat sich am Montagmorgen ein Drama zugetragen. Zwei ihrer Hunde wurden überfahren – die jeweiligen Autofahrer flohen.

Gegen 7.45 Uhr habe die Polizei von dem ersten toten Tier auf der Hauptstraße in Höhe Grundstück Nr. 10 gehört, erklärten die Beamten am Dienstag. Das Tier sei offenbar überfahren worden, hieß es. Kurz darauf waren Beamte an Ort und Stelle, legten den toten Vierbeiner vorerst an den Straßenrand, vom Besitzer des Tieres habe es noch keine Spur gegeben, hieß es.

„Während ihres Einsatzes wurde den Polizisten mitgeteilt, dass ein weiterer toter Hund auf der Lützner Straße in Richtung Markranstädt liegt“, berichtete die Polizei. Über Notruf sei der Hinweis zur B 87 eingegangen. Die Straße ist bekannt als schneller Weg zur nahen Autobahn.

Am zweiten Unfallort fand sich auch die Halterin der Tiere ein. Die 38-Jährige aus Markranstädt erzählte, ihre Tochter habe morgens das Tor offen stehen lassen und die Tiere wären daraufhin ausgebüxt – mit den bekannten tödlichen Folgen.

„Die Fahrzeugführer, welche die Hunde überfahren hatten, waren einfach weitergefahren, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen“, so die Polizei. Deshalb werde wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Bitter: Die Hundehalterin kümmerte sich laut Polizei selbst noch um die Entsorgung ihrer Tiere.

Von -tv