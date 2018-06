Leipzig

Zwei Jungendliche sind am Mittwochabend im Leipziger Zentrum um Bargeld und eine Musikbox erleichtert worden. Die beiden 15-Jährigen waren zwischen 18.30 und 19 Uhr vom Richard-Wagner-Platz kommend in Richtung Museum „Runde Ecke“ unterwegs, als sie aus einer etwa achtköpfigen Gruppe heraus angesprochen wurden. Zunächst wurden sie laut Polizei von den Tätern nach „Gras“ gefragt, was die beiden verneinten. Kurz darauf zückte ein Mitglied der Gruppe sein Messer und verlangte nach Wertsachen. Die Opfer händigten Bargeld in zweistelliger Höhe und eine Musikbox aus. Daraufhin flüchtete die Gruppe in Richtung Richard-Wagner-Platz.

Für zwei von ihnen liegen der Polizei Beschreibungen vor. Einer der Täter ist nach Angaben der Geschädigten zwischen 17 und 19 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, sowie schlank und muskulös gewesen. Er habe eine „südländische Erscheinung“, rote Turnschuhe, ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Jogginghose, eine rot-schwarze Strickjacke, ein rot-schwarzes Basecap und eine Bauchtasche getragen. Ein weiteres Gruppenmitglied wurde von den beiden Jugendlichen als zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dünn beschrieben. Der Täter mit „südamerikanischem Erscheinungsbild“ habe kurze, schwarze, lockige Haare und einen „Undercut“ gehabt. Außerdem soll er eine schwarze Stoffhose, ein schwarzes T-Shirt, Adidas-Turnschuhe und eine silberne Kette mit einem kleinen Stern getragen haben.

Wer Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von anzi