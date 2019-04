Leipzig-Grünau

Zwei Kinderwagen sind in der Nacht zu Mittwoch im Treppenhaus eines Leipziger Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr wurde nach Polizeiangaben gegen 23.15 Uhr gerufen, da im Briefkasten-Vorraum sowie in einem Vorraum an der Rückseite des Hauses im Stadtteil Grünau je ein Kinderwagen Feuer gefangen hatten.

Nach ersten Erkenntnissen nutzten der oder die Täter einen unbekannten Brandbeschleuniger für die Tat. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Kinderwagen wurden vollständig zerstört, an den Wänden im Treppenhaus setzte sich Ruß ab, Putz platzte von den Wänden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Kinderwagen-Brandstiftungen im Dezember

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Leipzig. Bereits im Dezember hatte es eine Reihe von Bränden gegeben, bei denen Kinderwagen in Mehrfamilienhäusern angezündet wurden. In Neustadt-Neuschönefeld waren Anfang Dezember zunächst zwei Kinderwagen in Brand geraten, einen Tag später brach noch ein Feuer aus. Auch in der Eisenbahnstraße ging Ende Dezember ein Kinderwagen in Flammen auf.

Von sag