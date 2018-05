Leipzig

In Leipzig-Grünau sind am Donnerstagmittag mehrere Personen bei einem Unfall verletzt worden, davon zwei schwer. Das teilte die Polizei mit. Eine 32-jährige Autorfahrerin wollte auf der Ampelkreuzung Schönauer Straße und Ludwigsburger Straße nach links abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf den Gegenverkehr und fuhr in einen entgegenkommenden Wagen.

Die beiden Fahrerinnen der Unfallwagen wurden nur leicht verletzt. Ein acht Monate altes Baby und ein zwei Jahre altes Kleinkind mussten jedoch ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von ungefähr 5000 Euro.

thiko