Leipzig

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte zwei Leipziger Fahrradläden ausgeraubt. Das teilte die Polizei mit. Bei der Fahrradwerkstatt in der Friedrichstraße im südöstlichen Zentrum wurde die Tür gewaltsam aufgehebelt. Die Einbrecher haben ein selbstgebautes Fahrrad im Wert von 200 Euro und eine dreistellige Summe Bargeld gestohlen. Der Einbruch soll zwischen 2.30 Uhr und 13 Uhr geschehen sein.

In einem Fahrradradladen im Täubchenweg in Leipzig-Reudnitz haben Unbekannte die Schaufensterscheibe entfernt und das Gitter aus der Wand gerissen. Sie stahlen dabei vier Fahrräder: zwei vom Hersteller „Merida“, Typ Cyclo Cross 300 in den Farben Blau und Gelb, sowie zwei Alu-Räder von Cannondale, Typ F 26-1 in den Farben Weiß und Grün. Es entstand ein Schaden von ungefähr 8000 Euro. Der Diebstahl soll zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens am Sonntag verübt worden sein.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt aber in diese Richtung.

Hinweise zu den Diebstählen oder Beobachtungen im fraglichen Zeitraum nimmt das Polizeirevier in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 entgegen.

thiko