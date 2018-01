Zwei Männer am Völkerschlachtdenkmal angegriffen und ausgeraubt

Leipzig. Bei einem nächtlichen Spaziergang am Völkerschlachtdenkmal sind zwei 19 und 20 Jahre alte Männer Opfer eines Überfalls geworden. In der Nacht zum Sonntag hatten die Beiden ihr Auto auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und waren anschließend durch den Park parallel zur Richard-Lehmann-Straße gelaufen, wie die Polizei am Montag berichtete. Gegen 1.15 Uhr wurden sie von einer Gruppe von drei bis vier Räubern zunächst verfolgt und später angegriffen.

Eines der Opfer wurde in den Schwitzkasten genommen, während der andere versuchte wegzurennen. Der Flüchtende wurde jedoch eingeholt und an seinem Rucksack und danach an seiner Jacke gepackt. Beides entrissen ihm die Täter und ließen anschließend von ihm ab. Mit seinem Handy rief das Opfer anschließend die Polizei. Die Täter waren beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden.

Die Räuber erbeuteten den Rucksack samt Handy mit Kopfhörern im Wert von rund 500 Euro, einer mobilen Musikbox, einer Powerbank und einer Geldbörse mit einem unteren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Jacke übergaben die Angreifer dem zweiten Opfer auf ihrer Flucht. Beide Männer blieben unverletzt. Sie gaben an, dass die Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt waren. Die Kripo ermittelt.

nöß