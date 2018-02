Zwei Männer vereiteln Überfall an Bushaltestelle in Leipzig

Leipzig. In Leipzig-Volkmarsdorf haben zwei Männer in der Nacht zum Freitag einen Raubüberfall vereitelt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Nachtbus gegen halb 3 Uhr morgens die Haltestelle Wiebelstraße an, als die Businsassen sahen, wie eine Frau von zwei Unbekannten angegriffen wurde.

Sobald der Bus angehalten hatte, stiegen zwei Männer aus, um der 35-Jährigen zu helfen. Die Angreifer flüchteten sofort, scheinbar ohne etwas mitnehmen zu können. Die Frau erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht. Sie wurde zunächst ambulant von einem Rettungsteam versorgt, das sie zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus brachte.

Die Frau konnte keine weiteren Angaben zu den Angreifern machen. Die beiden Helfer beschreiben die Täter als schlanke Männer mit kurzen schwarzen Haaren. Einer von beiden soll 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß gewesen sein, der andere 1,70 Meter bis 1,80 Meter. Der größere soll eine dunkle Jacke ohne Kapuze und eine dunkelblaue oder helle Hose getragen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko