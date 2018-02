Zwei Männer versuchen im Leipziger Südosten Geldautomaten aufzuhebeln

Leipzig. In Leipzig-Reudnitz haben zwei Männer in der Nacht zum Freitag ergebnislos versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Laut Polizei suchten die beiden Männer im Alter von 22 und 24 Jahren kurz nach ein Uhr morgens die Bankfiliale mehrmals auf und setzten jedes Mal erneut an, den Automaten mit einem Brecheisen aufzustemmen. Passanten beobachteten die Tat und verständigten den Notruf.

Nachdem die beiden angehenden Diebe aufgeben hatten, begegneten sie auf ihrem Heimweg einer Polizeistreife. Die beiden Mittzwanziger versuchten daraufhin zu fliehen. Dabei liefen sie einer weiteren Polizeistreife in die Hände, die die beiden schließlich festhielt.

Wozu sich die Verdächtigen Socken über die Hände gezogen hatten, erschloss sich den Polizisten erst, als sie später die Aufnahmen der Überwachungskameras sahen. Das erklärte auch, warum einer der zwei Männer auf seiner Flucht einen Rucksack mit einem Brecheisen weggeworfen hatte. Gegen die beiden wird nun wegen versuchtem Diebstahl in besonders schwerem Fall ermittelt.

thiko