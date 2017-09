Zwei Mal unerlaubt vom Unfallort entfernt – Leipziger Polizei sucht Fahrer

Leipzig. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wie die Beamten mitteilten, war ein 72-Jähriger am Donnerstag gegen kurz nach 15 Uhr auf der Georg-Schwarz-Straße beim Rechtsabbiegen auf einen Parkplatz gegen eine Mauer gefahren. Er setzte zurück und fuhr noch mehrmals gegen den Bordstein, bevor er die Einfahrt traf. Danach ging er Einkaufen und fuhr mit seinem Auto wider davon. Doch Zeugen hatten die Polizei informiert, die wiederum den 72-Jährigen auf seinem Heimweg in der Georg-Schwartz-Straße stoppen konnte.

In einem zweiten Fall suchen die Beamten einen Unbekannten, der in einem Opel Vectra mit polnischem Kennzeichen eine Delle am Radkasten und mehrere Kratzer hinterließ. Der Wagen war am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr auf einem Getränkemarkt in der Miltitzer Straße in Burghausen-Rückmarsdorf abgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit in der Miltitzer Straße Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Leipzig-Südwest, Ratzelstraße 222, 04207 Leipzig, Telefon 0341/9 46 00.

luc