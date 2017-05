Leipzig. Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hat es am Willy-Brandt-Platz gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war ein Streifenwagen auf dem Innenstadtring unterwegs. Mit eingeschaltetem Blaulicht wollten die Beamten nach links in die Gerberstraße abbiegen. Ihre Ampel war zu diesem Zeitpunkt rot.

Doch der Weg war nicht frei: Beim Abbiegen stieß der Streifenwagen mit einem Auto zusammen, das bei Grün gefahren war. Die beiden Beamten im Polizeiauto wurden dabei leicht verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch geklärt werden.

pad