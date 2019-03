Leipzig

Zwei Fahrradfahrer wurden am Mittwoch bei Unfällen mit Autos im Leipziger Stadtgebiet verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf der Marschnerstraße an der Kreuzung zur Jahnallee um 21.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 32-Jährigen und einem 82-jährigen Autofahrer, als dieser nach rechts auf die Jahnallee einbiegen wollte. Der Fahrradfahrer überquerte in dem Moment den querenden Radweg und konnte nicht mehr ausweichen. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Leipziger Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro, am Fahrrad brach eine Pedale.

Gegen 22 Uhr krachte es auf der Ossietzkystraße: Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr auf der Zeumerstraße und wollte nach links in die Ossietzkystraße abbiegen. Sie erfasste einen 30-jährigen Radfahrer. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte seine Vorfahrt missachtet. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Von fbu