Leipzig

Bei zwei Unfällen in Leipzig sind am Mittwoch zwei Fahrradfahrerinnen zu Schaden gekommen. Nach Polizeiinformationen fuhr in einem Fall ein 24 Jahre alter Autofahrer gegen 18.45 Uhr auf der Leplaystraße in Richtung Grünewaldstraße. Dort bog er nach rechts ab und übersah eine 33-jährige Radfahrerin auf dem Radweg. Die Frau stürzte und verletzte sich. Sie musste in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1200 Euro. Der 24-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

In dem anderen Fall hielt ein 47-jähriger Autofahrer gegen 12.40 Uhr auf der Zschocherschen Straße am Straßenrand und öffnete die Tür, so die Polizei. Eine 23 Jahre alte Radlerin, die aus gleicher Richtung kam, versuchte auszuweichen und fuhr gegen ein zweites Auto, das verkehrsbedingt halten musste. An dem Wagen und dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zeugen riefen die Polizei, die gegen den 47-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

ThTh