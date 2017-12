Zwei Schwerverletzte bei Auto-Zusammenstoß im Südosten Leipzigs

Leipzig. Bei einem Unfall in Leipzig-Liebertwolkwitz haben am Dienstagabend ein 54-jähriger Mann und eine 79-jährige Frau schwere Verletzungen erlitten. Die beiden wollten nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr in ihrem Auto die Kreuzung Störmthaler Straße/Muldentalstraße Richtung Großpösna überqueren. Im selben Moment missachtete ein 39-Jähriger, der nach links abbiegen wollte und ebenfalls ein grünes Ampelsignal hatte, die Vorfahrtsregelung. Beim darauffolgenden Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher nur leicht. Die beiden anderen Beteiligten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von anzi