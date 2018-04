Zwenkau.

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen in Zwenkau: Gegen 5.15 geriet ein VW Polo auf der Bahnhofstraße aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der Fahrer (34) des Polo und sein Beifahrer (21) wurden bei der Kollision schwer verletzt. Ihr Auto wurde derart beschädigt, dass einer der Insassen darin eingeklemmt wurde. Beide Männer wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin (32) des Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon.

Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Polizei stand der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Bahnhofstraße war wegen der Unfallaufnahme bis gegen 10.30 Uhr gesperrt.

Von F. D.