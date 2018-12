Glesien

Am Freitag sind zwei Autofahrerinnen bei einem Autounfall in der Nähe des Leipziger Flughafens schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, war eine 35-jährige Autofahrerin kurz vor 14.30 Uhr von Glesien kommend auf der S1 in Richtung Norden unterwegs. Vor einer Linkskurve überholte sie mehrere Autos und verlor die Kontrolle über ihren Wagen, als sie sich wieder in den Verkehr einordnen wollte.

Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die 35-Jährige wurde dabei aus ihrem Auto geschleudert und verletzte sich schwer. Auch die 36-jährige Fahrerin des zweiten Unfallwagens verletzte sich bei der Kollision schwer. Beide Frauen wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens an den Autos ist noch nicht bekannt, sei jedoch erheblich.

thiko