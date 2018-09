Großdeuben

Auf der B2 Richtung Böhlen sind am Abend laut Polizei zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer war gegen 17.35 Uhr in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Sowohl der Fahrer des Autos als auch der Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen. Die B2 wurde voll gesperrt. Der Einsatz der Rettungskräfte dauert an.

Von anzi