Leipzig

Nach zwei Überfällen auf dieselbe Tankstelle in Leipzig sucht die Polizei nach dem Täter. Der Unbekannte habe in beiden Fällen eine Mitarbeiterin augenscheinlich mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ob es sich bei dem Gegenstand tatsächlich um eine Schusswaffe handelte, sei aber noch unklar. Die 47-Jährige übergab dem Räuber beide Male Geld und Zigaretten. Der letzte Überfall ereignete sich am 16. Januar 2019, der erste bereits am 29. Dezember 2018. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auch in Dresden sucht die Polizei derzeit nach einer Frau, die vermutlich für mehrere Tankstellenüberfälle verantwortlich ist.

Ein Bild des mutmaßlichen Tanksetellenräubers von Leipzig finden Sie in der Printausgabe der LVZ vom 29. Januar 2019.

Von LVZ