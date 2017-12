Zwei Überfälle in Leipzig - Männer ausgeraubt und verprügelt

Leipzig. Bei zwei Überfällen in Leipzig haben Unbekannte im Osten von Leipzig Männer ausgeraubt und geschlagen. Am Donnerstagabend wurde ein 27-Jähriger in seiner Wohnung verprügelt und ausgeraubt, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Zuvor hatte er die Unbekannten laut Polizei in seine Wohnung gelassen, um dort gemeinsam Alkohol und Drogen zu konsumieren.

Wenige Stunden später sprachen zwei Männer ebenfalls im Osten der Stadt einen 25-Jährigen auf der Straße an, schlugen ihn mit einer Bierflasche und raubten ihn aus. In beiden Fällen erbeuteten die Täter laut Polizei dreistellige Geldbeträge.

Nach Angaben der Polizei, gab es nach ersten Erkenntnissen keinen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

LVZ