Leipzig. Eine 27-Jährige und ihr Dackel sind gestern Vormittag in Leipzig-Lindenau von einem American Stafford Terrier angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, führte die Frau ihren Hund Gassi, als ihr eine andere Hundebesitzerin mit ihrem Tier entgegenkam. Nachdem beide Frauchen und Hunde aneinander vorbeigegangen waren, leinte die Besitzerin des Stafford Terriers den Hund ab, woraufhin dieser unvermittelt auf den Dackel zu rannte. Er verbiss sich in dessen Nacken und biss dem Tier außerdem ein Ohr ab.

Die beiden Besitzerinnen versuchten die Hunde auseinanderzubringen, wobei der Terrier auch der 27-Jährigen in die rechte Hand biss. Die 26-Jährige Halterin des Terriers versuchte ihren Hund mit Schreien und Tritten von dem Dackel abzubringen, das blieb jedoch erfolglos.

Erst als der Freund der Terrier-Besitzerin hinzukam und den Hund am Halsband packte, konnten die beiden Hunde getrennt werden. Die Verletze 27-Jährige wurde anschließend ambulant in einer Klinik behandelt, der Dackel musste in einer Hundeklinik operiert werden.

Die Kosten für die Operation werden sich auf mindestens 1200 Euro belaufen, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Beinahe zur gleichen Zeit kam es in Leipzig-Lößnig zu einem ähnlichen Vorfall. In einer Parkanlage an der Bernhard-Kellermann-Straße hat nach Angaben der Polizei ein Hund, der nicht angeleint war, eine 56-Jährige angefallen. Der Mischling biss die Frau in den Unterbauch sowie in den Oberschenkel. Die Hundehalterin leinte das Tier daraufhin an, ihre Daten wollte sie der Geschädigten aber nicht herausgeben. Die Verletzte begab sich umgehend in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt auch hier.

