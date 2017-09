Zwei Verletzte bei Autounfall in Leipzig-Lausen

Leipzig. Bei einem Unfall in Leipzig-Lausen sind am Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie Steffen Weide aus dem Führungs- und Lagezentrum zu LVZ.de sagte, waren zwei Wagen gegen 16.10 Uhr an der Ecke Gerhard-Ellrodt-Straße und Neubauernstraße zusammengestoßen. Einer der Wagen wollte demnach nach rechts abbiegen, der 42-jährige Fahrer übersah dabei den anderen Pkw, der neben ihm fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das touchierte Fahrzeug in die Böschung gedrückt, eine 37-jährige und eine 70-jährige Insassin wurden leicht verletzt.

luc