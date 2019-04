Leipzig

Zwei Männer sind bei einer Messerstecherei in Leipzig-Paunsdorf am Freitagmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein 27-Jähriger und ein 36-Jähriger gegen 12.30 Uhr in Höhe eines Konsums in der Waldzieststraße in Streit. Nach ersten Informationen stach der jüngere anschließend mit einem Küchenmesser auf sein Gegenüber ein. Dieser erlitt dabei eine zehn Zentimeter tiefe Stichwunde an der linken Seite. Daraufhin griff eine dritte Person den Täter an und schlug mehrmals auf ihn ein, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitt.

Beide Männer mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für das Opfer der Messerattacke besteht keine Lebensgefahr.

joka