Leipzig

Ein einschlägig polizeibekanntes Duo ist nach einem Diebstahl in der Leipziger Innenstadt festgenommen worden. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen entwendeten am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in einem Restaurant am Naschmarkt die Handtasche einer Frau von einer Stuhllehne, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bestohlene sah die Jugendlichen aus dem Lokal gehen und schlug Alarm. Ein Kellner und ein Gast, der auf dem Freisitz saß, nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Der 16-Jährige konnte in Höhe des Salzgäßchens gestellt und mithilfe eines weiteren Kellners überwältigt werden. Sein 17-jähriger Komplize wurde am Nachmittag von Polizisten des Reviers Zentrum am Schwanenteich festgenommen. „Es lag eine gute Personenbeschreibung vor“, erklärte Polizeisprecher Michael Fengler. Der Jugendliche wehrte sich heftig gegen seine Festnahme und bespuckte auch eine Polizistin.

Die beiden als Intensivstraftäter bekannten Jungen kamen zunächst in Polizeigewahrsam, wo der 17-Jährige in der Nacht randalierte. Am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl gegen das Duo. Unter anderem lagen gegen beide bereits Anzeigen wegen Diebstahls und Bedrohung vor, so Fengler.

Von nöß