Leipzig. Eine Zwölfjährige ist am Mittwoch in Leipzig entführt worden. Noch am Abend konnte die Polizei das Kind aus den Händen eines 36-Jährigen befreien. Dem Mädchen gelang es gegen 15.30 Uhr einen Notruf abzusetzen. Sie sei in einem Fahrzeug im Bereich Hartmannsdorf-Knautnaundorf gefangen. Alter und Name konnte sie noch angeben, dann brach die Verbindung ab.

Die Polizei richtete umgehend einen Führungsstab ein, erklärte Polizeisprecher Andreas Loepki am Abend. Die Ermittler schlossen aus den Angaben der Zwölfjährigen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Miettransporter handeln müsse. Zugleich konnte die Identität des Nutzers geklärt werden. Das Fahrzeug befand sich im Bereich der Autobahn A38 an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Gegen 18.10 Uhr wurde der Wagen in Höhe Großgörschen im fließenden Verkehr entdeckt.

Zwanzig Minuten später erfolgte der Zugriff: Bei Söhesten (Burgenlandkreis) konnte der Transporter durch Beamte aus Sachsen und Sachsen-Anhalt gestoppt werden. Das Mädchen wurde befreit – dem ersten Anschein nach körperlich unverletzt. Sie befindet sich in ärztlicher Betreuung. Der Fahrer, ein 36-jähriger Leipziger wurde festgenommen.

Zum genauen Tathergang laufen die Ermittlungen noch. Noch am Abend soll das Kind vernommen werden. Zum Hintergrund der Tat, und in welcher Beziehung der 36-Jährige zu dem Mädchen stand, gibt es bislang noch keine Informationen.

joka