Leipzig. Eine Zwölfjährige ist am Mittwoch in Leipzig entführt worden. Noch am Abend konnte die Polizei das Kind aus den Händen eines 36-Jährigen befreien. Wie die Behörde mitteilte, ging um 15.30 Uhr ein Notruf ein: Das Mädchen nannte Namen und Alter und gab an in einem Fahrzeug zu sein.

Weitere Informationen folgen in Kürze.