Leipzig

Ein zwölfjähriges Mädchen hat am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr in Leipzig-Leutzsch in seinem Kinderzimmer gezündelt und dabei ein Feuer gelegt. Das Kind hatte nach Angaben der Polizei zunächst ein Stück Papier entfacht, das daraufhin brennend auf den Boden fiel. Auch der Pullover, mit dem das Mädchen das Feuer zu löschen versuchte, ging in Flammen auf, die schnell auch andere Gegenstände ansteckten.

Das Kind und seine 33-jährige Mutter konnten die Wohnung in der William-Zipperer-Straße verlassen, wurden jedoch leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Die anderen Mieter des Mehrfamilienhauses konnten zuvor in Sicherheit gebracht werden. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

hgw.