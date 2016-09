Leipzig. Mindestens ein Dutzend Mal haben am Dienstag Unbekannte versucht, Geld von Leipziger Senioren zu erbeuten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätte dabei eine unbekannte Frau bei Leipzigern in verschiedenen Stadtteilen angerufen. Sie gab jeweils vor, ein Verwandte zu sein, die Frau eines Cousins zum Beispiel oder eine Schwiegertochter.

Die Anrufe ereigneten sich zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr. In acht Fällen gab die Betrügerin vor, eine Eigentumswohnung kaufen zu wollen. Dazu forderte die Unbekannte je nach Gespräch bis zu 70.000 Euro. Die Senioren im Alter von 74 bis 87 Jahren wurden jedoch stutzig und gaben an, keine Rücklagen zu besitzen.

Eine 80-Jährige im Zentrum-Südost ahnte den Schwindel, spielte das Spiel der Unbekannten dennoch mit. Die Seniorin sagte, sie habe die geforderte Summe von 40.000 Euro im Haus. Die Anruferin wollte daraufhin eine Bekannte vorbeischicken. Diese tauchte jedoch nicht auf, die 80-Jährige erstattete Anzeige.

In mindestens drei Fällen versuchte es eine Anruferin zudem mit einer anderen Masche. Zwischen 13.18 Uhr und 14.45 Uhr rief ebenfalls eine Frau bei drei Leipziger Anschlüssen an und gab vor, eine Verwandte zu sein. Zudem behauptete die Unbekannte, am Leipziger Amtsgericht zu sein und Geld zu benötigen. Sie wolle mit Kuchen vorbeikommen und sich die geforderte Summe leihen. Die Senioren im Alter von 69 bis 93 Jahren wurden misstrauisch und legten auf.

Geld konnten die Betrüger nicht erbeuten. Ob es sich jeweils um die gleiche Anruferin handelt, ist unklar. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

