Die Staatsanwaltschaft wirft dem Leipziger Geschäftsmann Sabri S. (44) vor, im Jahr 2014 einen Mordauftrag erteilt zu haben. Laut Anklage hatte der Türke seinen in Berlin lebenden Landsmann Hussein D. (48) im Visier. Beide waren Geschäftspartner und sind nun womöglich Konkurrenten. Der Angeklagte habe Yussif N. (35), einen in Tschechien lebenden Syrer mit dem Spitznamen „Dilocan“, beauftragt, seinen Bekannten zu liquidieren. 20 000 Euro sollten als Anzahlung fließen. Noch einmal die gleiche Summe wurden Yussif N. nach Erkenntnissen der Ermittler versprochen, wenn er ein Foto vorlegt als glaubhaften Beweis, dass die Zielperson tatsächlich getötet wurde. „12 000 Euro wurden letztlich übergeben“, so Staatsanwalt Torsten Naumann. Unklar ist, ob der Syrer selbst Hand anlegen oder vielmehr einen Auftragskiller vermitteln sollte.

Zu der vereinbarten Bluttat kam es dann nicht, denn Yussif N. soll nur zum Schein auf das Angebot eingegangen sein, wandte sich der Anklageschrift zufolge an sein eigentliches Opfer und offenbarte den Mordplan.

Die Staatsanwaltschaft hat Sabri S. deshalb wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt. Aufgrund dieses erheblichen Tatvorwurfs saß der Familienvater ab Ende Dezember 2014 mehrere Wochen lang in Untersuchungshaft, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der zuständige Ermittlungsrichter habe einen dringenden Tatverdacht nicht mehr bejaht und eine Verurteilung als nicht wahrscheinlich angesehen, hieß es. Dies hängt offenbar auch mit den sehr widersprüchlichen Aussagen zusammen, die Yussif N. in der polizeilichen Vernehmung gemacht haben soll. Zur Prozessfortsetzung an diesem Freitag soll er vor Gericht befragt werden.

Der Angeklagte will sich zunächst nicht zu den Tatvorwürfen äußern, erklärten seine Verteidiger Christian Avenarius, und Ulf Israel am ersten Verhandlungstag. Auch im Ermittlungsverfahren hatte der Groß- und Einzelhändler dem Vernehmen nach geschwiegen.

Angesichts der Vielzahl offener Fragen hat die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf noch elf Verhandlungstermine bis Mitte März eingeplant – bei nur zwei Hauptzeugen durchaus viel. Beispielsweise wirft das Verhalten des angeblich als Mordopfer auserkorenen Hussein D. Fragen auf. So soll der Türke mit viel Schminke und rotem Saft eine Fotoaufnahme arrangiert haben, die seinen eigenen Tod vortäuscht. Zu sehen ist demnach, wie das angebliche Mordopfer in einer Blutlache liegt. Doch kurz darauf ging Hussein D. zur Polizei und erzählte von Mordplänen gegen ihn.

War es tatsächlich so, dass ein Auftragskiller die Seiten wechselte und mit dem Opfer gemeinsame Sache machte? Oder handelte es sich gar um ein Komplott, um Sabri S. nur wie den Auftraggeber eines heimtückischen Mordanschlags aussehen zu lassen? Es sind nur zwei der möglichen Varianten in dieser schrägen Geschichte.

