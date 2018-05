Döbeln/Chemnitz

Er tobte in der Zelle auf dem Polizeirevier Döbeln. Spuckte einem Beamten ins Gesicht. Am 10. Oktober 2017 ist Florinell P. richtig ausgetickt. Zunächst trat er nach Polizisten, die ihn an der Albertstraße festgenommen hatten, weil er im Verdacht stand, die Fensterscheiben einer Wohnung im Erdgeschoss mit einem Baseballschläger eingeschlagen zu haben. In der Wohnung wohnte seine Ex-Freundin.

Fenster-Randale nicht erwiesen

Dieser Verdacht hat sich für das Schöffengericht des Amtsgerichtes Chemnitz aber nicht bestätigt. „Gesehen hat ihn niemand, wie er die Scheiben zerschlug“, begründete Richterin Gudrun Trautmann, die Vorsitzende des Schöffengericht, weshalb es den 25-Jährigen vom Tatvorwurf der Sachbeschädigung freisprach.

Ganze Litanei an Straftaten abgeurteilt

Dafür sah es das Gericht als erwiesen an, dass P. am 10. Oktober nach einem Oberkommissar trat, diesem Beamten später noch einen Kopfstoß versetzte. Auch dass der einen Hauptmeister in der Gewahrsamszelle anspuckte, steht für das Gericht fest. Als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung (Spucken) ging das mit in das Urteil ein. Drei Jahre und sechs Monate Haft verhängte das Gericht für eine ganze Litanei an Straftaten, von denen die schwersten die Messerattacken in den frühen Morgenstunden des 22. Januar 2017 in der Döbelner Disko Staupitzbad waren.

Heimtückische Attacke mit Messer

„Hier ist zu Lasten des Angeklagten zu werten, dass er hinterrücks zugestochen hat“, sagte Richterin Trautmann. Zweimal stach er auf einen 23-Jährigen Döbelner ein, mit dem er zuvor einen verbalen Disput hatte. Der Geschädigte trug eine drei Zentimeter tiefe Stichwunde am Rücken und eine Schnittverletzung davon, leidet noch heute seelisch unter dem Angriff. Der zweite Geschädigte im Staupi war ein Sicherheitsmann. Ihn schnitt Florinell P., als er mit dem Messer nach ihm stieß und drohte ihm mit dem Tod. Den Angaben des Angeklagten, er habe nur raus gewollt und dem Geschädigten dabei aus Versehen mit dem Messer erwischt, glaubte das Gericht nicht.

Voll schuldfähig

P. hatte angeben, Crystal zu nehmen. Trotzdem sah Psychiater Dr. Stephan Sutarski keinen Grund, an der Schuldfähigkeit des Angeklagten zu zweifeln. Er schätzte den Angeklagten zwar als impulsiven Typ ein. Er sei aber nicht so schwer gestört, dass er seine Handlungen nicht steuern kann. Der vom Gericht bestellte Gutachter gab dem Gericht keinen Grund, die Strafe zu mildern. Auch für eine Unterbringung in der Psychiatrie zum Drogenentzug sah Dr. Sutarski keinen Anlass.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel