Leipzig

Nachdem es in der vergangenen Woche auf einer Kreuzung zu einem Unfall zwischen einem Taxi und PKW gekommen ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Die beiden Beteiligten widersprechen sich. Die 41-jährige Dacia-Fahrerin war am Mittwoch stadteinwärts unterwegs, als es gegen 11 Uhr auf der Kreuzung Eutritzscher Straße Ecke Parthenstraße zum Unfall mit dem Taxifahrer kam.

Den Angaben der 41-Jährigen zufolge stand sie zunächst an einer roten Ampel und wollte dann bei Grün weiterfahren, bremste aber nach wenigen Metern wieder. Von rechts sei ein weiterer Autofahrer noch auf der Kreuzung unterwegs gewesen. Da er auf ihrer Spur gestanden habe, wollte sie ihm die Möglichkeit geben den Kreuzungsbereich zu verlassen.

Als die Dacia-Fahrerin also abrupt gebremst haben soll, ist ein Taxifahrer mit seinem Kleinbus auf den Wagen der Frau aufgefahren. Seinen Angaben zufolge, bremste die 41-Jährige grundlos. Da es zu einem Sachschaden kam, bittet die Polizei um Mithilfe. Wer konnte den Unfall beobachten? Zeugen sollen sich an die Polizeidirektion in der Schongauerstraße 13 in 04328 Leipzig wenden oder tagsüber unter der (0341) 25 52 85 1 anrufen.