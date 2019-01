Leipzig

Unbekannte haben drei Firmenwagen der Deutschen Bahn in Leipzig angezündet. Ein 53 Jahre alter Mitarbeiter wurde beim Löschen eines der Autos verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Autos wurden am Dienstag kurz vor Mitternacht in den Stadtteilen Leutzsch sowie Plagwitz angezündet. Die Hintergründe und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Von dpa